Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 03:49
Третий помощник капитана «Амура» стал фигурантом уголовного дела в Японии
Музыкальные издатели требуют от Roblox 200 млн долларов компенсации
Названы условия выплат россиянам по «старому» пенсионному возрасту
Юрист Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по структурам Навального
МИД РФ: «СП-2» станет частью современной архитектуры энергобезопасности Евразии
Спасатели нашли тела двух человек на месте пожара в жилом доме на Камчатке
Посол США в РФ: Байден может пойти на уступки Путину во время личной встречи
Вильфанд назвал регионы России с жарким летом и рисками лесных пожаров
Гидрометцентр пообещал дожди с грозами в День России
Политолог оценил призыв в Чехии относиться к России «как к данности»
Все новости

Таксист напал на пассажирку из-за 700 рублей в Санкт-Петербурге

Происшествия
Таксист напал на пассажирку из-за 700 рублей в Санкт-Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 10 июня. Водитель такси бизнес-класса оскорбил пассажирку и выбил из рук телефон из-за того, что та отказалась платить дополнительные 700 рублей за проезд по платной дороге в Петербурге.

Стоимость поездки при заказе машины составляла 2,6 тысячи рублей, однако в конце маршрута водитель потребовал больше. Таксист проехал по платной дороге из-за разведенных мостов.

Пассажирка сняла инцидент на видео, на кадрах видно, как водитель в грубой форме выгоняет девушку из салона автомобиля. Сервис такси уже вернул пострадавшей средства, недовольная клиентка написала заявление в полицию.

Водитель такси ранее вытолкал пассажирку из машины после словесной перепалки в Петербурге. После инцидента таксиста отстранили от работы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Таксист напал на пассажирку из-за 700 рублей в Санкт-Петербурге
драка такси пассажирка
Комментировать
Эксклюзив
Посол США в РФ: Байден может пойти на уступки Путину во время личной встречи
Посол США в РФ: Байден может пойти на уступки Путину во время личной встречи
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163779 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73480 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 71001 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 67808 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 57600 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru