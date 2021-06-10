Таксист напал на пассажирку из-за 700 рублей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Водитель такси бизнес-класса оскорбил пассажирку и выбил из рук телефон из-за того, что та отказалась платить дополнительные 700 рублей за проезд по платной дороге в Петербурге.

Стоимость поездки при заказе машины составляла 2,6 тысячи рублей, однако в конце маршрута водитель потребовал больше. Таксист проехал по платной дороге из-за разведенных мостов.

Пассажирка сняла инцидент на видео, на кадрах видно, как водитель в грубой форме выгоняет девушку из салона автомобиля. Сервис такси уже вернул пострадавшей средства, недовольная клиентка написала заявление в полицию.

Водитель такси ранее вытолкал пассажирку из машины после словесной перепалки в Петербурге. После инцидента таксиста отстранили от работы.