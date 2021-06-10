Футбольный «Подорожник» начнут продавать в Петербурге в день старта Евро-2020

Санкт-Петербург, 10 июня. Петербургский проездной «Подорожник» с символикой чемпионата Европы по футболу поступит в продажу в пятницу, 11 июня.

В этот день в Риме стартует Евро-2020. Футбольный «Подорожник», по данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», можно будет купить в кассах станций подземки. Тираж проездных ограничен.

Петербург вошел в список европейских городов, где пройдут матчи чемпионата Европы. На российском стадионе состоятся семь игр. Первая намечена на субботу, 12 июня. В этой встрече сборной России будет противостоять национальная команда Бельгии.

В одну группу с подопечными Станислава Черчесова помимо бельгийцев также попали финны и датчане. Матч против сборной Бельгии станет самым сложным для россиян.