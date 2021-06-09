Компания Lux Express возобновила автобусные рейсы между Петербургом и Таллином

Санкт-Петербург, 9 июня. Эстонская компания Lux Express с 9 июня возвращает автобусное сообщение с Петербургом. Оно было прервано более года назад из-за пандемии коронавируса.

Запланировано начать с четырех рейсов в неделю между Таллином и Санкт-Петербургом. Пересекать границу пассажиры будут в соответствии с правилами и ограничениями, установленными эстонской и российской сторонами.

После каждой поездки будет проводиться влажная уборка автобуса, а всем туристам выдадут бесплатные маски. Помимо этого за полцены можно будет приобрести рядом дополнительное место, чтобы наслаждаться более приватным путешествием, сообщил исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, сколько иностранных болельщиков ожидается на каждом матче чемпионата Европы по футболу в Северной столице. По его словам, на каждую игру ждут до 10 тысяч иностранных зрителей.