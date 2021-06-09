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Жителям Петербурга назвали условие ревакцинации от коронавируса

Общество
Жителям Петербурга назвали условие ревакцинации от коронавируса
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Санкт-Петербург, 9 июня. Жители Петербурга смогут сделать повторную прививку от коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Низкий показатель количества антител является главным условием, при котором жители города могут осуществить процесс ревакцинации. В данный момент власти Северной столицы ждут точных методических рекомендаций от Минздрава РФ, добавил Эргашев.

«Если у пациента низкий титр антител, он может сделать повторную вакцинацию «Спутником V» или привиться «ЭпиВакКороной» и вакциной «КовиВак», — отметил вице-губернатор Петербурга в прямом эфире «ВКонтакте».

Перенесшие коронавирусную инфекцию люди отмечают, что у них ухудшилось состояние зубов. Выяснилось, что причиной этого может служить нехватка слюны во рту.

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вакцинация коронавирус COVID-19 эргашев
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