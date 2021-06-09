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Блогера Ларина привезли в СК для допроса по делу Хованского

Происшествия
Блогера Ларина привезли в СК для допроса по делу Хованского
vk.com  /  Юрий Хованский

Санкт-Петербург, 9 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело против петербургского блогера Юрия Хованского. Свидетелем по делу проходит участник «рэп-баттла» и блогер Дмитрий Ларин.

Его уже доставили в Следственный комитет для дачи показаний.

По мнению правоохранителей, Хованский совершил преступление летом 2020 года. Фигурант запустил трансляцию в Сети и исполнил песню, в которой оправдывал террористическую деятельность и призывал заниматься ею. Это стало основанием для возбуждения дела. В СК считают, что такие действия Хованского способствовали формированию идеологии терроризма.

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блогер хованский ларин
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