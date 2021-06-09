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Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»

Общество
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 9 июня. Петербургский метрополитен не прекратит работу в ночь с 25 на 26 июня в связи с проведением «Алых парусов», сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Сделать работу подземки круглосуточной решили для удобства пассажиров, пояснили в ведомстве. Поезда на всех линиях будут ходить с интервалами от четырех до семи минут.

Кроме того, с 00:00 до 06:00 можно будет воспользоваться маршрутами автобусов под номерами: 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154, а также троллейбусом №46.

Попасть на «Алые паруса» в этом году смогут только выпускники, с сопровождающими прийти на Дворцовую площадь разрешат тем из них, кто не может посетить праздник самостоятельно из-за ограниченных возможностей здоровья.

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петербург алые паруса выпускной
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