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Охранник детского сада в Петербурге избил отца ребенка

  /   Обновлено: 09 июня 2021 18:25
Происшествия
Охранник детского сада в Петербурге избил отца ребенка
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июня. Конфликт произошел в детском саду на Тихорецком проспекте. Работники  дошкольного заведения не хотели отдавать ребенка отцу, но тот настаивал. Тогда охранник нанес мужчине побои.

Родители ребенка находятся в разводе. Со слов матери, отец не имел права в этот день видеться с дочкой.

У пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки и нижней челюсти. Его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Еще один инцидент произошел в Петербургском детсаде. Скорая увезла ребенка с ушибом гортани. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых семилетний мальчик получил травму.

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санкт-петербург избиение детский сад
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