Охранник детского сада в Петербурге избил отца ребенка

Санкт-Петербург, 9 июня. Конфликт произошел в детском саду на Тихорецком проспекте. Работники дошкольного заведения не хотели отдавать ребенка отцу, но тот настаивал. Тогда охранник нанес мужчине побои.

Родители ребенка находятся в разводе. Со слов матери, отец не имел права в этот день видеться с дочкой.

У пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки и нижней челюсти. Его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Еще один инцидент произошел в Петербургском детсаде. Скорая увезла ребенка с ушибом гортани. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых семилетний мальчик получил травму.