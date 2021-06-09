Петров рассказал, как оградить детей от пагубного влияния TikTok House

Санкт-Петербург, 9 июня. Из-за так называемых TikTok House среди подростков процветает пропаганда наркотиков. Способ помешать этому был озвучен в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ведущий эфира узнал у председателя комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом Владимира Петрова, каким способом можно ограничить детей от «этой напасти». Речь идет о домах для блогеров, где, судя по распространяемым подростками видеозаписям, творятся непотребства и прославляется безнравственное поведение.

Член Общественной палаты Ленинградской области оказался сторонником идеи, чтобы интернет привязали к каждому человеку, о чем Петров сам рассказал в ходе брифинга.

«Сначала привязать (Интернет — Прим. ФАН) к человеку, после этого можно выстраивать архитектуру законов, которая, как мы хотим, применялась на территории России», — поясняет Владимир Петров.

При этом публикации в TikTok все еще являются причиной возбуждения уголовных и административных дел, о чем журналистам рассказывал юрист Артем Лиляк.