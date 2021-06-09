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09 июня 18:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Экономика
Дилеры Chevrolet в России начали принимать заявки на новый внедорожник Tahoe
18:41
Общество
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в день проведения «Алых парусов»
18:41
Армия
В ОДКБ предупредили о разрушении системы контроля над вооружениями из-за разрыва ДОН
18:40
Общество
Переговоры полевых командиров ДНР были обнародованы в суде по делу рейса MH17
18:34
Шоу-бизнес
Петербурженка обратилась в суд из-за мата в песне Шнурова «В Питере — пить»
18:33
Спорт
Вратарь Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА
18:32
США
Полиция Теннесси попала под шквал критики после убийства в школьном туалете
18:32
Технологии
Скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть
18:30
Политика
Москва продолжит обсуждать невыдачу виз с Вашингтоном
18:29
Общество
Минздрав Германии назвал дату введения цифрового сертификата вакцинации
18:28
Армия
Кулеба назвал политическим решение ФРГ не поставлять оружие Украине
18:28
Общество
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
18:27
Происшествия
Пьяный житель Приморья напал с ножом на бригаду медиков
18:26
Азия
Глобальные биржи криптовалют ищут способ наладить работу в Индии
18:25
Экономика
Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада
18:24
Экономика
«История ничему не учит»: мечты поляков о провале «СП-2» подняли на смех
18:24
Армия
В США объяснили, как С-500 сделают бесполезным новейший американский бомбардировщик
18:23
Видео
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ. События дня
18:23
Общество
Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы
18:23
Политика
Немецкий дипломат отметил проигрыш США по «Северному потоку — 2»
Все новости

Мигрант попытался изнасиловать жительницу Петербурга

Происшествия
Мигрант попытался изнасиловать жительницу Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 июня. Полицейские задержали мигранта из Узбекистана. Он стал подозреваемым по делу о сексуальном насилии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В отделение полиции обратилась 41-летняя петербурженка. По словам заявительницы, она подверглась нападению возле дома на улице Руставели. К ней приставал мужчина, он попытался просунуть руки под нижнее белье.

Сотрудники полиции оперативно установили, что к нападению может быть причастен 50-летний мигрант. Иностранец задержан, материалы были направлены в Следком, который возбудил уголовное дело.

Следователи на Сахалине установили новые факты преступлений против детей, которые совершил обвиняемый в педофилии. Ему грозит пожизненный срок, сообщало издание Deita.

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Все новости / Происшествия / Мигрант попытался изнасиловать жительницу Петербурга
полиция мигрант насилие
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