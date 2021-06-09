Мигрант попытался изнасиловать жительницу Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июня. Полицейские задержали мигранта из Узбекистана. Он стал подозреваемым по делу о сексуальном насилии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В отделение полиции обратилась 41-летняя петербурженка. По словам заявительницы, она подверглась нападению возле дома на улице Руставели. К ней приставал мужчина, он попытался просунуть руки под нижнее белье.

Сотрудники полиции оперативно установили, что к нападению может быть причастен 50-летний мигрант. Иностранец задержан, материалы были направлены в Следком, который возбудил уголовное дело.

Следователи на Сахалине установили новые факты преступлений против детей, которые совершил обвиняемый в педофилии. Ему грозит пожизненный срок, сообщало издание Deita.