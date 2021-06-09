Сотрудники МЧС спасли от пожара 100 литров спирта в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Спасатели ликвидировали пожар на Дровяной улице. Оперативность сотрудников МЧС позволила предотвратить уничтожение 100 литров спирта.

По данным источника ФАН, полыхала кровля двух гаражей общей площадью 140 кв. м. Пламя было локализовано на площади 50 кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Владельцем объектов, по неофициальной информации, является транспортное подразделение фабрики «Гознак». Внутри хранились емкости со спиртом, которые спешно вынесли на улицу. В тушении участвовали 20 человек при поддержке четырех единиц техники.