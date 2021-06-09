ФАН публикует кадры горящей квартиры на Московском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Появилось видео с места крупного пожара в квартире жилого дома по Московскому шоссе. Известно минимум об одном пострадавшем.

Пожар охватил квартиру, расположенную на третьем этаже многоэтажного жилого дома на юге Петербурга. Наш корреспондент побывал на месте событий и заснял работу сотрудников МЧС.

По данным источника ФАН, огонь может перекинуться на соседние квартиры, поэтому спасатели эвакуируют всех жильцов, находящихся в потенциально опасной зоне.

Сообщается, что из горящей квартиры вынесли мужчину. Пострадавшего поместили в машину скорой помощи. Тушение пожара продолжается.

Крупный пожар произошел накануне во Владивостоке. Издание Deita опубликовало кадры АЗС, окутанной дымом.