В промзоне Петербурга полыхают цеха

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на улицу Корабельная, дом 6. На территории промышленной зоны ведется тушение горящих цехов.

Источник ФАН сообщил, что воспламенилось масло.

Мощный пожар охватил производственное помещение в Новосибирске. Очевидцы сообщали о нескольких хлопках в районе горящего цеха. В дальнейшем выяснилось, что сдетонировал газ в баллонах, высокая температура и взрывная волна привели к частичному обрушению здания. Во время разбора завалов был найден труп сотрудницы лаборатории.