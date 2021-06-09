В Петербурге неизвестная женщина похитила дорогие кусты с территории элитного ЖК

Санкт-Петербург, 9 июня. В отделение полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже шести декоративных кустов с придомовой территории жилого комплекса на Гражданском проспекте.

Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что неизвестная женщина похитила дорогие растения с придомовой территории. Гражданка выкопала два куста вместе с детьми. Вечером она вернулась и забрала еще четыре сортовых растения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Полиция устанавливает личность и местонахождение нарушительницы. Идет оценка нанесенного материального ущерба.

Житель Новокузнецка украл телефон директора после неудачного собеседования. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.