Власти Петербурга ограничат скорость движения электросамокатов на ряде улиц

Санкт-Петербург, 9 июня. Любителей езды на электросамокатах ждут некоторые ограничения в Северной столице. Местные власти ограничат скорость движения на таком транспорте.

Речь идет об улицах с плотным туристическим потоком. Там любителям езды на электросамокатах предстоит снизить скорость до десяти километров в час. Соблюдение нововведения проконтролируют ответственные органы.

Несколько кикшеринговых компаний приостановили работу в Петербурге. Это сервисы, предоставляющие в аренду электросамокаты. Сроки возобновления их работы пока не уточняются.