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новостей
15:40
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
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Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России

  /   Обновлено: 09 июня 2021 15:26
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
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Санкт-Петербург, 9 июня. Организаторы конкурса «Республика котов и кошек» подвели итоги переписи котов, работающих в культурных учреждениях и других организациях Петербурга.

В итоговом голосовании приняло участие 4166 человек. Абсолютным лидером открытого голосования была признана кошка по кличке Муся из Центральной городской публичной библиотеки имени Владимира Маяковского. Представительницу семейства кошачьих признали лучшей служебной представительницей своего вида в России.

Кроме того, лучшим служебным котом города на Неве назвали обитателя судостроительного завода «Северная верфь». Им стал Матрос Васильевич, который охраняет одноименный музей от грызунов и обожает отдыхать на директорском столе образца 1912 года.

Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
Prt Scr youtube.com  / Пятый канал Новости

В качестве приза кот Матрос получил диплом, набор кормов и специальную кошачью кроватку с полосатым матрасом. В общей сложности в конкурсе приняли участие 50 четвероногих сотрудников самых известных музеев, библиотек и даже правительства Северной столицы.

Не так давно стало известно, что эрмитажный глухой кот Ахилл согласился стать предсказателем на матчах Евро-2020. Питомец должен был стать оракулом чемпионата еще в прошлом году, но этим планам помешала пандемия коронавируса.

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