Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России

Санкт-Петербург, 9 июня. Организаторы конкурса «Республика котов и кошек» подвели итоги переписи котов, работающих в культурных учреждениях и других организациях Петербурга.

В итоговом голосовании приняло участие 4166 человек. Абсолютным лидером открытого голосования была признана кошка по кличке Муся из Центральной городской публичной библиотеки имени Владимира Маяковского. Представительницу семейства кошачьих признали лучшей служебной представительницей своего вида в России.

Кроме того, лучшим служебным котом города на Неве назвали обитателя судостроительного завода «Северная верфь». Им стал Матрос Васильевич, который охраняет одноименный музей от грызунов и обожает отдыхать на директорском столе образца 1912 года.

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В качестве приза кот Матрос получил диплом, набор кормов и специальную кошачью кроватку с полосатым матрасом. В общей сложности в конкурсе приняли участие 50 четвероногих сотрудников самых известных музеев, библиотек и даже правительства Северной столицы.

Не так давно стало известно, что эрмитажный глухой кот Ахилл согласился стать предсказателем на матчах Евро-2020. Питомец должен был стать оракулом чемпионата еще в прошлом году, но этим планам помешала пандемия коронавируса.