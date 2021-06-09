Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО

Санкт-Петербург, 9 июня. Организация приобрела два участка, чтобы возвести на них складские помещения. Вскоре в земле нашли скелеты людей, погибших во время Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, археологи нашли на соседнем участке с территорией строительного предприятия захоронения воинов Красной армии. Тогда специалисты поняли, что на близлежащих участках также есть могилы. После этого компании вынесли предупреждение, но руководство отказалось пускать специалистов для проведения археологических работ. Позднее сотрудников фирмы обязали вывозить верхний плодородный слой вместе с костями и снарядами на свалку в Ленинградской области в ночное время суток.

Помимо останков, на участках нашли снаряды и танк. А сотрудники Следственного комитета возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений".