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09 июня 14:12
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новостей
14:11
Общество
Собянин заявил об открытии дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19 в Москве
14:10
Общество
Мясников объяснил, почему не стоит паниковать из-за коронавируса
14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Волосожар рассекретила необычное имя новорожденного сына от Максима Транькова
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
Все новости

Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО

Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 июня. Организация приобрела два участка, чтобы возвести на них складские помещения. Вскоре в земле нашли скелеты людей, погибших во время Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, археологи нашли на соседнем участке с территорией строительного предприятия захоронения воинов Красной армии. Тогда специалисты поняли, что на близлежащих участках также есть могилы. После этого компании вынесли предупреждение, но руководство отказалось пускать специалистов для проведения археологических работ. Позднее сотрудников фирмы обязали вывозить верхний плодородный слой вместе с костями и снарядами на свалку в Ленинградской области в ночное время суток.

Помимо останков, на участках нашли снаряды и танк. А сотрудники Следственного комитета возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений".

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Все новости / Происшествия / Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
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