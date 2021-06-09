Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, сколько иностранных болельщиков ожидается на каждом матче чемпионата Европы по футболу в Северной столице.

По его словам, на каждую игру ждут до 10 тысяч иностранных зрителей. Точные цифры станут известны уже после старта чемпионата, отметил Пиотровский во время общения с журналистами. Вице-губернатор добавил, что в Петербурге заработает система оповещения для фанатов, позволяющая перераспределять потоки людей в метро.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в городах разных стран с 11 июня по 11 июля. Российская сборная встретится с Бельгией на петербургском стадионе «Газпром Арена» 12 июня.

Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее назвал главную задачу сборной России на Евро-2020.