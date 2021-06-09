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09 июня 15:42
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новостей
15:40
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
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Депутат Цивилев: Кикшеринг-сервисы приостановили работу в Петербурге самостоятельно

Общество
Депутат Цивилев: Кикшеринг-сервисы приостановили работу в Петербурге самостоятельно
pixabay.com  / 

Работа сервисов проката электросамокатов в Санкт-Петербурге возобновится только после подписания их владельцами соглашения о безопасности использования двухколесных транспортных средств. Об этом в комментарии ФАН рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Напомним, 9 июня стало известно о приостановлении работы сразу трех кикшеринговых сервисов: Urent, Whoosh и Molnia. Сроки возобновления работы компаний пока не уточняются.

«Закрытие компаний по аренде самокатов связано с несколькими инцидентами, в том числе с теми, что произошли с детьми. Некоторые из них, к сожалению, сейчас находятся в реанимации. Когда человек сам пользуется и владеет самокатом, вина выясняется в рамках суда. Когда это происходит с юридическими фирмами, ситуация попадает под статью 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В таких случаях вина лежит на компании», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что кикшеринговые компании сами приняли решение убрать самокаты из города.

«Это инициатива компаний. Никаких правил город не вводил и не может ввести. Невозможно запретить самокат, который не прописан федеральными правилами. Они сами решили убрать свои самокаты», — объясняет Алексей Цивилев.

Депутат добавил, что сервисы аренды самокатов, скорее всего, смогут возобновить работу, но при этом им придется строго соблюдать ряд требований безопасности.

«Я думаю, что они подпишут с городом соглашение о безопасности использования самокатов, после этого вернутся на рынок и будут существовать уже с ограничениями по скорости, по парковке, по улицам. Кстати, сейчас мы как раз собираем список тех улиц, откуда чаще всего поступают жалобы граждан, чтобы ограничить езду самокатов в этих районах», — рассказал собеседник ФАН.

Обращения граждан продолжают поступать в больших количествах, отметил депутат. Чтобы минимизировать травмоопасность из-за бесконтрольного пользования электросамокатами в Петербурге и по всей России, можно присмотреться к опыту других стран, считает Цивилев.

«Я бы предложил французский опыт ограничений езды двухколесных транспортных средств. Это запрет на движение вдвоем на электросамокате, запрет на езду с ребенком, запрет на езду в наушниках, также ограничить использование самокатов подростками, потому что они не чувствуют зачастую скорость, не понимают всей опасности. Мы должны защитить пешеходов», — пояснил депутат.

Что касается законодательного определения устройства в качестве транспортного средства, то электросамокат нужно обязательно приравнивать к мопеду, считает Алексей Цивилев.

«По правовой базе самокаты — это 100% мопед, люди на них должны ездить с правами и по дорогам. Чтобы это сделать, нужно подключать не только запретительные меры. Город со своей стороны должен создать велосипедную инфраструктуру там, где ее еще нет. Где это возможно, создавать велодорожки или дорожки для самокатов. Но сначала это должно войти в федеральные правила, без этого не получится решить проблему», — резюмировал депутат.

Ранее ФАН составил топ-3 лучших альтернатив кикшерингу. В список попали пешеходная ходьба, велосипеды и каршеринг.

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Все новости / Общество / Депутат Цивилев: Кикшеринг-сервисы приостановили работу в Петербурге самостоятельно
заксобрание электросамокаты травмоопасность
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