Депутат Цивилев: Кикшеринг-сервисы приостановили работу в Петербурге самостоятельно

Работа сервисов проката электросамокатов в Санкт-Петербурге возобновится только после подписания их владельцами соглашения о безопасности использования двухколесных транспортных средств. Об этом в комментарии ФАН рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Напомним, 9 июня стало известно о приостановлении работы сразу трех кикшеринговых сервисов: Urent, Whoosh и Molnia. Сроки возобновления работы компаний пока не уточняются.

«Закрытие компаний по аренде самокатов связано с несколькими инцидентами, в том числе с теми, что произошли с детьми. Некоторые из них, к сожалению, сейчас находятся в реанимации. Когда человек сам пользуется и владеет самокатом, вина выясняется в рамках суда. Когда это происходит с юридическими фирмами, ситуация попадает под статью 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В таких случаях вина лежит на компании», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что кикшеринговые компании сами приняли решение убрать самокаты из города.

«Это инициатива компаний. Никаких правил город не вводил и не может ввести. Невозможно запретить самокат, который не прописан федеральными правилами. Они сами решили убрать свои самокаты», — объясняет Алексей Цивилев.

Депутат добавил, что сервисы аренды самокатов, скорее всего, смогут возобновить работу, но при этом им придется строго соблюдать ряд требований безопасности.

«Я думаю, что они подпишут с городом соглашение о безопасности использования самокатов, после этого вернутся на рынок и будут существовать уже с ограничениями по скорости, по парковке, по улицам. Кстати, сейчас мы как раз собираем список тех улиц, откуда чаще всего поступают жалобы граждан, чтобы ограничить езду самокатов в этих районах», — рассказал собеседник ФАН.

Обращения граждан продолжают поступать в больших количествах, отметил депутат. Чтобы минимизировать травмоопасность из-за бесконтрольного пользования электросамокатами в Петербурге и по всей России, можно присмотреться к опыту других стран, считает Цивилев.

«Я бы предложил французский опыт ограничений езды двухколесных транспортных средств. Это запрет на движение вдвоем на электросамокате, запрет на езду с ребенком, запрет на езду в наушниках, также ограничить использование самокатов подростками, потому что они не чувствуют зачастую скорость, не понимают всей опасности. Мы должны защитить пешеходов», — пояснил депутат.

Что касается законодательного определения устройства в качестве транспортного средства, то электросамокат нужно обязательно приравнивать к мопеду, считает Алексей Цивилев.

«По правовой базе самокаты — это 100% мопед, люди на них должны ездить с правами и по дорогам. Чтобы это сделать, нужно подключать не только запретительные меры. Город со своей стороны должен создать велосипедную инфраструктуру там, где ее еще нет. Где это возможно, создавать велодорожки или дорожки для самокатов. Но сначала это должно войти в федеральные правила, без этого не получится решить проблему», — резюмировал депутат.

Ранее ФАН составил топ-3 лучших альтернатив кикшерингу. В список попали пешеходная ходьба, велосипеды и каршеринг.