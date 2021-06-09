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09 июня 14:12
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новостей
14:11
Общество
Собянин заявил об открытии дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19 в Москве
14:10
Общество
Мясников объяснил, почему не стоит паниковать из-за коронавируса
14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Волосожар рассекретила необычное имя новорожденного сына от Максима Транькова
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
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В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей

  /   Обновлено: 09 июня 2021 13:42
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 июня. Петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Злоумышленникам удалось обмануть женщину на 2 млн 52 тыс. рублей.

Мошенники действовали по распространенной схеме - представились сотрудниками банка. Они убедили женщину оформить кредит более чем на 2 млн рублей и перевести все деньги на "безопасные счета". Злоумышленники уверили женщину, что эти действия нужны для того, чтобы защитить денежные средства от мошенников.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.

Похожий случай произошел в Петербурге в середине мая. Мошенники заставили пенсионерку перевести им все деньги и продать квартиру. Общая сумма материального ущерба составила 11,6 млн рублей.

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санкт-петербург мошенники деньги
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