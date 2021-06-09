В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 9 июня. Петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Злоумышленникам удалось обмануть женщину на 2 млн 52 тыс. рублей.

Мошенники действовали по распространенной схеме - представились сотрудниками банка. Они убедили женщину оформить кредит более чем на 2 млн рублей и перевести все деньги на "безопасные счета". Злоумышленники уверили женщину, что эти действия нужны для того, чтобы защитить денежные средства от мошенников.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.

Похожий случай произошел в Петербурге в середине мая. Мошенники заставили пенсионерку перевести им все деньги и продать квартиру. Общая сумма материального ущерба составила 11,6 млн рублей.