Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Установлена причина возгорания в жилом многоэтажном доме по улице Коллонтай.

По данным источника ФАН в экстренных службах, на балконе дома в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся мусор. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно справились с огнем.

Спасателям не пришлось прибегать к эвакуации жильцов дома. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы происшествия засняли на видео идущий с балкона дым и поделились кадрами с места событий с редакцией ФАН.

Похожий случай в Омске закончился более трагично. Крупный пожар полностью уничтожил крышу жилой пятиэтажки. Из дома эвакуировали 70 человек, в том числе десять детей.