В Петербурге мужчина пытался пробраться в квартиру через окно и сорвался

Санкт-Петербург, 9 июня. Мужчина 1981 года рождения сорвался с высоты второго этажа. Дверь в квартиру петербуржца захлопнулась, и он решил попасть в жилище через окно.

ЧП случилось в Санкт-Петербурге на Союзном проспекте. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован и помещен в шоковую реанимацию. Медики городской больницы диагностировали у него закрытый перелом правой бедренной кости.

Тело ребенка нашли под окнами многоэтажки на северо‑востоке Москвы, сообщало издание РИАМО. Судя по повреждениям, погибший упал с высоты. В момент трагедии его родители были в квартире.