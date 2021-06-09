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09 июня 14:11
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новостей
14:11
Общество
Собянин заявил об открытии дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19 в Москве
14:10
Общество
Мясников объяснил, почему не стоит паниковать из-за коронавируса
14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Волосожар рассекретила необычное имя новорожденного сына от Максима Транькова
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
Все новости

В Петербурге мужчина пытался пробраться в квартиру через окно и сорвался

Происшествия
В Петербурге мужчина пытался пробраться в квартиру через окно и сорвался
kgiop.gov.spb.ru  /  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Санкт-Петербург, 9 июня. Мужчина 1981 года рождения сорвался с высоты второго этажа. Дверь в квартиру петербуржца захлопнулась, и он решил попасть в жилище через окно.

ЧП случилось в Санкт-Петербурге на Союзном проспекте. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован и помещен в шоковую реанимацию. Медики городской больницы диагностировали у него закрытый перелом правой бедренной кости.

Тело ребенка нашли под окнами многоэтажки на северо‑востоке Москвы, сообщало издание РИАМО. Судя по повреждениям, погибший упал с высоты. В момент трагедии его родители были в квартире.

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Все новости / Происшествия / В Петербурге мужчина пытался пробраться в квартиру через окно и сорвался
санкт-петербург падение реанимация
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