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новостей
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
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Неизвестный устроил стрельбу по окнам школы в Петербурге

  /   Обновлено: 09 июня 2021 13:04
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу по окнам школы в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Санкт-Петербург, 9 июня. Директор школы на улице Караваевской заявила в полицию о повреждении десяти окон в здании учебного заведения. Разбиты стекла на первом, втором и третьем этажах.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника, открывшего стрельбу по окнам школы. Также специалистам предстоит оценить размер нанесенного материального ущерба. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Трое мужчин устроили стрельбу в центре Москвы, сообщало ранее РИАМО. Все подозреваемые задержаны полицейскими.

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Все новости / Происшествия / Неизвестный устроил стрельбу по окнам школы в Петербурге
санкт-петербург стрельба школа
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