Неизвестный устроил стрельбу по окнам школы в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Директор школы на улице Караваевской заявила в полицию о повреждении десяти окон в здании учебного заведения. Разбиты стекла на первом, втором и третьем этажах.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника, открывшего стрельбу по окнам школы. Также специалистам предстоит оценить размер нанесенного материального ущерба. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Трое мужчин устроили стрельбу в центре Москвы, сообщало ранее РИАМО. Все подозреваемые задержаны полицейскими.