СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»

Санкт-Петербург, 9 июня. Задержанный в Санкт-Петербурге видеоблогер Юрий Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму», сообщили в Следственном комитете России.

По версии СК, целью композиции является «формирование идеологии терроризма». В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали Хованского по делу о призывах к терроризму. В его квартире также был проведен обыск.