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09 июня 12:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:37
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:37
Спорт
Черчесов рассказал, каким результатом сборной России на Евро-2020 будет доволен
12:36
Общество
Эпидемиолог объяснил рост уровня заболеваемости COVID-19 в РФ
12:36
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:35
Экономика
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
Все новости

В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов

Происшествия
В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Санкт-Петербург, 9 июня. Правоохранительные органы запретили прокат электросамокатов в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все крупные кикшеринг-сервисы Петербурга разослали сообщения пользователям с предупреждением о временной невозможности аренды средств передвижения.

Ограничительные меры связаны с серией наездов, на пешеходов совершенных электросамокатчиками. В числе пострадавших были дети и пенсионеры. Ранее власти Петербурга ограничили скорость передвижения самокатов до 8 км/ч, а их выдачу ввели только при предъявлении документов, подтверждающих личность.

На прошлой неделе сообщалось, какие правила планирует ввести Минтранс для электросамокатов.

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санкт-петербург аренда электросамокат
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