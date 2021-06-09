В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов

Санкт-Петербург, 9 июня. Правоохранительные органы запретили прокат электросамокатов в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все крупные кикшеринг-сервисы Петербурга разослали сообщения пользователям с предупреждением о временной невозможности аренды средств передвижения.

Ограничительные меры связаны с серией наездов, на пешеходов совершенных электросамокатчиками. В числе пострадавших были дети и пенсионеры. Ранее власти Петербурга ограничили скорость передвижения самокатов до 8 км/ч, а их выдачу ввели только при предъявлении документов, подтверждающих личность.

На прошлой неделе сообщалось, какие правила планирует ввести Минтранс для электросамокатов.