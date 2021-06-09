Лауреатов литературной премии имени Говорова наградили в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Лауреатов литературной премии им. маршала Советского Союза Л. А. Говорова наградили на пленарном заседании Заксобрания Санкт-Петербурга.

Победителями за 2020 год стали авторские коллективы трех произведений. Первую премию получили авторы книги «Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. История научно-исследовательской и конструкторской деятельности».

Также отметили коллективы произведений «Полководец и педагог» (книга посвящена командующему военно-воздушными силами Красной армии Александру Новикову) и «Герои битвы за Ленинград 1941-1944 гг.» о подвигах защитников города, пишет «Мойка78».

В конце мая состоялась церемония вручения премии Олега Янковского «Творческое открытие». Награду получили, в частности, актриса Чулпан Хаматова, фотограф Юрий Рост и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.