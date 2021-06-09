Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Более 800 коек для пациентов с коронавирусом развернут в госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба медучреждения сообщает, что развернуты 876 коек для больных COVID-19 пациентов. Ранее они принимали обычных больных местных жителей.

Представители госпиталя сообщили, что врачи ориентируются на прием больных с коронавирусом с пятницы. Проходивших лечение выпишут в случае выздоровления, либо переведут в другие стационары. После этого будет проведена полная санитарная обработка помещений больницы.

Всего в Петербурге развернуто более 6 тысяч коек для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Город по числу заражений занимает второе место среди регионов России.

Ранее стало известно, что временный госпиталь в «Ленэкспо» снова готов принимать пациентов с коронавирусом. Планируется развернуть 300 коек.