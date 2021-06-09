Власти Петербурга ограничат скорость электросамокатов в центре города

Санкт-Петербург, 9 июня. Скорость самокатов в центральной части Санкт-Петербурга ограничат до быстрого шага.

Максимальная скорость движения на электросамокате в центре города составит 10 километров в час, сообщает комитет по транспорту.

Городские власти приняли соответствующее решение после обсуждения с представителями кикшерингового сервиса и рабочей группы. Ограничение действует на 20 улицах в Петроградском и Центральном районах.

Ранее ФАН выяснил, какие правила планирует ввести Минтранс для электросамокатов. Речь идет о введении категории СИМ (средства индивидуальной мобильности).