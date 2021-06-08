Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням

Санкт-Петербург, 8 июня. Женщина сорвалась с высоты девятого этажа во время попытки спуститься на связанных между собой простынях. Инцидент произошел на 5-м Предпортовом проезде.

Петербурженка, которую запер в комнате муж, предприняла попытку сбежать с помощью связанных между собой простыней в канат. Ткань не выдержала, и 44-летняя женщина сорвалась с высоты восьмого этажа. Из-за полученных травм она скончалась на месте.

Согласно предварительной информации, мужчина запер жену в комнате из-за ее алкогольной зависимости. Супруг таким образом хотел оградить ее от спиртного. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Тело зацепера ранее нашли на крыше электрички в столице, сообщало РИАМО. Следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека, найденного на крыше электропоезда сообщением Монино — Москва.