Первую квантовую линию связи протянули между Петербургом и Москвой

Москва, 8 июня. Новый квантовый коммуникационный канал связал ситуационный центр Смольного в Санкт-Петербурге и главный центр управления РЖД в Москве.

Первый сеанс видеосвязи провели губернатор Северной столицы Александр Беглов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Проект является прорывным в отрасли квантовых технологий, подчеркнул градоначальник.

Магистральный канал обеспечит безопасность системы государственного управления. Также будут защищены персональные данные жителей страны и коммерческая информация. При создании специалисты использовали отечественные решения и передовые технологии.

До этого программист Сергей Вакулин заверил, что не стоит беспокоиться о безопасности российских систем после глобального сбоя. Все серверы государственных учреждений расположены на территории нашей страны.