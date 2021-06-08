Петербуржцы стали очевидцами погони со стрельбой на Большом Крестовском мосту

Санкт-Петербург, 8 июня. Сотрудники полиции пытались догнать черный Audi на Большом Крестовском мосту, но водителю удалось скрыться. Все это происходило на глазах у удивленных горожан.

Стражи порядка приставили пистолеты ко всем окнам иномарки, но в какой-то момент она резко сорвалась с места и скрылась. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

В Краснодаре дорожные инспекторы организовали спецоперацию по задержанию автомобилиста, грубо нарушившего правила дорожного движения. О неадекватном водителе Opel сообщили очевидцы. Когда машину удалось остановить, он наехал на патрульных и сбежал в лес.