Машины скорой помощи выстроились в очередь у Покровской больницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Очередь из скорых снова собралась у служебного подъезда перед Покровской больницей. Подобный инцидент повторяется каждый день.

У больницы может стоять по 15-20 машин за раз и ждать своей очереди, рассказал работник больницы. Такая ситуация происходит постоянно.

Похожий случай был 1 июня. Тогда в комитете по здравоохранению Петербурга объяснили образование очередей тем, что больницу перепрофилировали под прием пациентов с инфекциями. Она не имеет боксовой системы, а без нее пациентов не получается принимать оперативно. Выходит так, что на лечение попадает лишь четыре больных за час.

Автомобиль скорой помощи ранее столкнулся с Infinity в Челябинске, сообщал ФАН. За рулем иномарки была 39-летняя женщина, в ДТП никто не пострадал.