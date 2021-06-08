Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля

Санкт-Петербург, 8 июня. К правоохранителям Северной столицы обратилась пожилая петербурженка, которую обокрал сын. Он вынес из дома деревянный макет корабля и две картины.

Инцидент произошел на проспекте Искровский, 17. Мужчина без постоянного места работы вынес из квартиры деревянный макет корабля «штандарт» и две картины с обрамлением, сообщил источник ФАН. Общая сумма ущерба оценивается в 50 тыс. рублей.

Позже злоумышленник явился в отделение полиции самостоятельно и сообщил, что продал похищенный макет за 8 тыс. рублей, а картины — за 3,5 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенное.

Ранее в Петербурге вооруженный мигрант ограбил кассира продуктового супермаркета. К правоохранителям Северной столицы обратилась потерпевшая, которую обокрал знакомый в ее собственной квартире.