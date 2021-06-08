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08 июня 18:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»
18:22
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
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Перечислены ключевые достижения петербургской социальной политики

  /   Обновлено: 08 июня 2021 17:50
Общество
Перечислены ключевые достижения петербургской социальной политики
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Санкт-Петербург, 8 июня. Председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков перечислил достижения отрасли в ходе пресс-конференции.

Социальная политика Северной столицы обладает комплексной системой, какой больше нет нет ни в одном субъекте России. На сегодняшний день в городе оперативно принимаются решения при возникновении определенных проблем, как стало известно из слов председателя комитета.

«У нас изменилось отношение общества к многим категориям граждан. <...> Сегодня общество толерантнее», — рассказал Ржаненков.

По его словам, общество начало участвовать в решении проблем отрасли. Председатель комитета также отметил в ходе эфира важность стабильной работы профессиональной команды сотрудников, которая сложилась более чем за 20 лет.

Пресс-конференция Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей проходила 8 июня. В эту дату в Российской Федерации ежегодно отмечается День социального работника.

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ржаненков достижения соцработник
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