Перечислены ключевые достижения петербургской социальной политики

Санкт-Петербург, 8 июня. Председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков перечислил достижения отрасли в ходе пресс-конференции.

Социальная политика Северной столицы обладает комплексной системой, какой больше нет нет ни в одном субъекте России. На сегодняшний день в городе оперативно принимаются решения при возникновении определенных проблем, как стало известно из слов председателя комитета.

«У нас изменилось отношение общества к многим категориям граждан. <...> Сегодня общество толерантнее», — рассказал Ржаненков.

По его словам, общество начало участвовать в решении проблем отрасли. Председатель комитета также отметил в ходе эфира важность стабильной работы профессиональной команды сотрудников, которая сложилась более чем за 20 лет.

Пресс-конференция Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей проходила 8 июня. В эту дату в Российской Федерации ежегодно отмечается День социального работника.