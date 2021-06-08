Пространство для пикников появится на набережной Карповки в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Набережную от Карповского до Барочного моста в Санкт-Петербурге облагородят в 2022 году. Сейчас проект по благоустройству находится на этапе согласования.

Новые общественные пространства ежегодно появляются в Петроградском районе Северной столицы. В следующем году будет благоустроена набережная Карповки до Барочного моста.

Территорию для облагораживания выбрали жители города в ходе голосования. За нее отдали 2535 голосов. На территории появится экопространство и участок станет частью непрерывного пешеходного маршрута. Также петербуржцы и гости города смогут устраивать здесь пикники.

До этого власти Санкт-Петербурга огласили результаты голосования за объекты для благоустройства. Шесть общественных пространств облагородят в следующем году.