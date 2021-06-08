В Ленобласти возбудили дело по факту строительства на месте захоронения времен ВОВ

Санкт-Петербург, 8 июня. СК разбирается в инциденте с захоронениями времен ВОВ в Ленобласти. Там землю вместе с останками продолжили вывозить, зная о том, что на этом месте похоронены красноармейцы.

Из материалов дела следует, что сотрудники ООО «Эврика» проводили земельные работы в поселке Тельмана Тосненского района и нашли останки, которые принадлежали воинам Красной армии. При этом работы продолжились. Своими действиями руководство привело к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. В настоящее время проводится разбирательство. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также собирают ряд доказательств вины организации.