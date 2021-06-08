Девушка на электросамокате сбила юного велосипедиста в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Управляющая электросамокатом девушка сбила 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Инцидент произошел на пересечении улиц Планерной и Ильюшина.

Петербурженка скрылась с места аварии и не стала помогать пострадавшему. Школьник травмировал руку, его увезли в больницу, после чего отпустили домой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была задержана 21-летняя местная жительница. У нее конфисковали электросамокат. Расследование продолжается.

В Москве любителей самокатов становится больше с каждым годом. Пешеходы признаются, что не чувствуют себя в безопасности, и постоянно боятся, что один из самокатчиков снесет их на тротуаре, сообщало РИАМО.