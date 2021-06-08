Ржаненков рассказал о содержании домов престарелых в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Достойное содержание домов престарелых Северной столицы отметил председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков.

Подобные учреждения в городе сегодня довольно развиты, как выяснилось в ходе эфира Медиагруппы «Патриот». Проблем с денежными средствами, которые отмечались около 30 лет назад, сегодня уже нет, заявил председатель комитета, указав на дальнейшее развитие отрасли.

«Мы должны создавать в любом случае максимально домашние условия. Это начали делать тогда, когда нам передали детские дома», — добавил он.

В городе планируется переформатирование стационаров с помощью государства, как стало известно из слов Ржаненкова. Отрасль обладает поддержкой, но также подвергается критике, что является правильным, уверен участник эфира.

Пресс-конференция медиацентра посвящена Дню социального работника, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 8 июня.