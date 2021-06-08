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08 июня 16:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
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Ржаненков рассказал о содержании домов престарелых в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 08 июня 2021 16:24
Общество
Ржаненков рассказал о содержании домов престарелых в Санкт-Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 июня. Достойное содержание домов престарелых Северной столицы отметил председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков.

Подобные учреждения в городе сегодня довольно развиты, как выяснилось в ходе эфира Медиагруппы «Патриот». Проблем с денежными средствами, которые отмечались около 30 лет назад, сегодня уже нет, заявил председатель комитета, указав на дальнейшее развитие отрасли.

«Мы должны создавать в любом случае максимально домашние условия. Это начали делать тогда, когда нам передали детские дома», — добавил он.

В городе планируется переформатирование стационаров с помощью государства, как стало известно из слов Ржаненкова. Отрасль обладает поддержкой, но также подвергается критике, что является правильным, уверен участник эфира.

Пресс-конференция медиацентра посвящена Дню социального работника, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 8 июня.

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Все новости / Общество / Ржаненков рассказал о содержании домов престарелых в Санкт-Петербурге
ржаненков дома престарелых соцработник
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