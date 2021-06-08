Петербуржец покусал полицейского и получил 2,5 года условно

Санкт-Петербург, 8 июня. Кронштадтский районный суд огласил приговор мужчине, который применил насилие в отношении представителя власти. Он получил 2,5 года условно.

Суд установил, мужчина находился в салоне служебного автомобиля, он не менее трех раз укусил полицейского в руку. В результате у сотрудника правопорядка остались следы и ссадины на кистях рук, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Суд назначил наказание нападавшему в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком три года.

Прокуратура потребовала назначить год колонии-поселения Эльвару Гулиеву, сообщал ФАН. Он схватил за руку полицейского на незаконной акции 23 января.