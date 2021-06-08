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08 июня 16:53
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новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
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Ржаненков указал на необходимость увеличить зарплаты соцработников Петербурга

  /   Обновлено: 08 июня 2021 16:14
Общество
Ржаненков указал на необходимость увеличить зарплаты соцработников Петербурга
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Санкт-Петербург, 8 июня. Председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков обсудил вопрос заработных плат соцработников города.

Тема оплаты труда данных специалистов поднималась в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Упомянув, что в данной сфере заняты более 20 тысяч жителей Северной столицы, Ржаненков указал на необходимость увеличения размера заработных плат специалистов.

«Хотелось бы, чтобы уровень заработных плат был выше. Мы понимаем, что все зависит от уровня экономики, здесь особые условия», — отмечает председатель комитета.

Ржаненков сообщил, что в отрасли ожидается рост оплаты труда соцработников. Комитет, по его словам, надеется на привлечение внимания к проблеме и на то, что труд будет в дальнейшем оплачиваться в повышенном размере.

Прямой эфир медиацентра посвящен Дню социального работника. Праздник отмечается в России 8 июня каждый год.

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Все новости / Общество / Ржаненков указал на необходимость увеличить зарплаты соцработников Петербурга
ржаненков зарплаты соцработники
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