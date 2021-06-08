Ржаненков указал на необходимость увеличить зарплаты соцработников Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июня. Председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков обсудил вопрос заработных плат соцработников города.

Тема оплаты труда данных специалистов поднималась в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Упомянув, что в данной сфере заняты более 20 тысяч жителей Северной столицы, Ржаненков указал на необходимость увеличения размера заработных плат специалистов.

«Хотелось бы, чтобы уровень заработных плат был выше. Мы понимаем, что все зависит от уровня экономики, здесь особые условия», — отмечает председатель комитета.

Ржаненков сообщил, что в отрасли ожидается рост оплаты труда соцработников. Комитет, по его словам, надеется на привлечение внимания к проблеме и на то, что труд будет в дальнейшем оплачиваться в повышенном размере.

Прямой эфир медиацентра посвящен Дню социального работника. Праздник отмечается в России 8 июня каждый год.