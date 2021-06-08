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08 июня 16:53
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новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
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Собчак ответила на обвинения в провокациях на ПМЭФ-2021

Общество
Собчак ответила на обвинения в провокациях на ПМЭФ-2021
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 8 июня. Юрист Эльнара Троицкая подала на Ксению Собчак в суд после интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Женщина обиделась на провокационные вопросы.

Глава юридической компании потребовала от журналистки 50 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. По словам Троицкой, в записанном телеведущей видеоролике юриста сравнили с эскортницами, при этом большая часть разговора была удалена при монтаже, сообщают «Невские новости».

Истица настаивает, что в так называемом интервью Собчак задавала откровенно провокационные вопросы. Светская дива и скандальная журналистка ответила Троицкой в своем аккаунте в Instagram. В посте Ксения Собчак подробно рассказала, чем она занималась на ПМЭФ-2021 и какие инциденты случились на мероприятии.

«Я вообще люблю красивых и крутых женщин, в каком конкретном месте я их назвала проститутками? Покажите — и я сразу заплачу 50 млн рублей без всякого суда!», — обратилась журналистка к своей «жертве».

По мнению героини скандала, всем виной может быть банальная зависть. Телеведущая напомнила, что ее Telegram-канал вышел в мае на первое место по цитируемости.

«Или это зависть к тому, что мои съемки расходятся лучше, чем все ваши вместе взятые? Или, что мне удалось передать и поймать момент лучше, чем вам?», — продолжала вопрошать ответчица.

Также Собчак добавила, что в рамках форума она каждый год является модератором тех или иных площадок, а на прошедшем мероприятии еще вела трансляцию и работала на свой канал.

Совсем недавно светская львица снова оказалась героиней медийного скандала. На своей официальной странице в Instagram Ксения Собчак иронично сравнила свадьбы в Норильске и на Мальдивах.

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Все новости / Общество / Собчак ответила на обвинения в провокациях на ПМЭФ-2021
суд собчак провокация юрист проститутки журналистика оскорбление сравнение пмэф-2021
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