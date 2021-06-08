Собчак ответила на обвинения в провокациях на ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 8 июня. Юрист Эльнара Троицкая подала на Ксению Собчак в суд после интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Женщина обиделась на провокационные вопросы.

Глава юридической компании потребовала от журналистки 50 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. По словам Троицкой, в записанном телеведущей видеоролике юриста сравнили с эскортницами, при этом большая часть разговора была удалена при монтаже, сообщают «Невские новости».

Истица настаивает, что в так называемом интервью Собчак задавала откровенно провокационные вопросы. Светская дива и скандальная журналистка ответила Троицкой в своем аккаунте в Instagram. В посте Ксения Собчак подробно рассказала, чем она занималась на ПМЭФ-2021 и какие инциденты случились на мероприятии.

«Я вообще люблю красивых и крутых женщин, в каком конкретном месте я их назвала проститутками? Покажите — и я сразу заплачу 50 млн рублей без всякого суда!», — обратилась журналистка к своей «жертве».

По мнению героини скандала, всем виной может быть банальная зависть. Телеведущая напомнила, что ее Telegram-канал вышел в мае на первое место по цитируемости.

«Или это зависть к тому, что мои съемки расходятся лучше, чем все ваши вместе взятые? Или, что мне удалось передать и поймать момент лучше, чем вам?», — продолжала вопрошать ответчица.

Также Собчак добавила, что в рамках форума она каждый год является модератором тех или иных площадок, а на прошедшем мероприятии еще вела трансляцию и работала на свой канал.

Совсем недавно светская львица снова оказалась героиней медийного скандала. На своей официальной странице в Instagram Ксения Собчак иронично сравнила свадьбы в Норильске и на Мальдивах.