Четырех петербуржцев задержали после обнаружения трупов в тату-салоне

Санкт-Петербург, 8 июня. Правоохранители задержали четырех человек после обнаружения двух трупов в салоне татуировок и пирсинга на улице Жуковского.

Погибшими оказались двое молодых гостей Северной столицы. В помещении находились три девушки и один юноша, некоторые из них еще не достигли совершеннолетия. На месте происшествия нашли свертки с неизвестным веществом и трубку для курения.

В отношении задержанных составили административный протокол за употребление наркотических веществ без назначения врача, после чего их отпустили. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В подмосковных Люберцах нашли мертвого мужчину, плавающего в пруду. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему около 35 лет, сообщало РИАМО.