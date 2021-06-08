Власти Петербурга рассказали о планах реконструкции семи городских фонтанов

Санкт-Петербург, 8 июня. Работы по реконструкции семи фонтанов в Петербурге запланировано провести до конца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Реставрацией объектов займутся сотрудники ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. В этом году восстановят фонтаны, расположенные на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, Каменноостровском проспекте, улице Щербакова, Первомайской улице в поселке Шушары, Английском проспекте, проспекте Большевиков и на проспекте Ленина в Колпино.

По словам Беглова, восстановление фонтанного фонда Петербурга проведут постепенно, но основательно и качественно. В результате эти фонтаны будут радовать жителей и гостей Северной столицы еще долгие годы.

В Москве тем временем приводят в порядок памятник Минину и Пожарскому, расположенный на Красной площади. Реставрационные работы организовал Государственный исторический музей.