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08 июня 15:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:22
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
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Специалисты проанализировали показатели радиации в Петербурге

Общество
Специалисты проанализировали показатели радиации в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 июня. Согласно результатам проведенных анализов показателей радиации в Санкт-Петербурге, радиационного загрязнения в городе не обнаружено.

Эксперты Роспотребнадзора провели замеры уровня радиации в Санкт-Петербурге после объявления режима повышенной готовности во Всеволожском районе Ленинградской области. Согласно результатам проверки, радиационный фон не отличается от средних значений, фиксировавшихся на протяжении нескольких лет.

Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности был введен из-за передачи радиоактивного объекта от одного ведомства к другому. Объект расположен в поселке Кузьмолово Ленинградской области.

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роспотребнадзор радиация проверка
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