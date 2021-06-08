Специалисты проанализировали показатели радиации в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Согласно результатам проведенных анализов показателей радиации в Санкт-Петербурге, радиационного загрязнения в городе не обнаружено.

Эксперты Роспотребнадзора провели замеры уровня радиации в Санкт-Петербурге после объявления режима повышенной готовности во Всеволожском районе Ленинградской области. Согласно результатам проверки, радиационный фон не отличается от средних значений, фиксировавшихся на протяжении нескольких лет.

Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности был введен из-за передачи радиоактивного объекта от одного ведомства к другому. Объект расположен в поселке Кузьмолово Ленинградской области.