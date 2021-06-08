Тренер сборной РФ по алтимату рассказал, могут ли новые виды спорта вытеснить старые

Санкт-Петербург, 8 июня. Чемпионы и тренеры обсудили возможность вытеснения старых видов спорта новыми на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В рамках брифинга, участниками которого стали тренеры и именитые российские спортсмены, были подняты вопросы актуальности новых видов спорта, а также их способность вытеснить из истории классические. Журналисты вспомнили о новом модном занятии под названием алтимат фрисби и узнали мнение у гостей мероприятия на этот счет.

Дмитрий Подольский, тренер женской сборной России по алтимату, завоевавшей золото чемпионата мира на песке, заявил, что перед ними не стоит задачи вытеснить какой-либо устоявшийся вид спорта. Однако если о таком говорить, то критике. по его мнению, может быть подвержен керлинг.

«Мы как спортсмены понимаем, что все пытаются прогрессировать в своем виде спорта, а так болельщики решают сами, куда им идти смотреть и на что отдавать своих людей, таким образом произойдет вытеснение», — рассказал тренер.

При этом его коллега, мастер спорта по самбо Григорий Задыкян, уверен, что вытеснить единоборства из истории не получится никогда. При этом недавно стало известно о том, что самокатный спорт может попасть в программу Олимпийских игр.