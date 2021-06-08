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15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
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Тренер сборной РФ по алтимату рассказал, могут ли новые виды спорта вытеснить старые

  /   Обновлено: 08 июня 2021 15:02
Спорт
Тренер сборной РФ по алтимату рассказал, могут ли новые виды спорта вытеснить старые
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Санкт-Петербург, 8 июня. Чемпионы и тренеры обсудили возможность вытеснения старых видов спорта новыми на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В рамках брифинга, участниками которого стали тренеры и именитые российские спортсмены, были подняты вопросы актуальности новых видов спорта, а также их способность вытеснить из истории классические. Журналисты вспомнили о новом модном занятии под названием алтимат фрисби и узнали мнение у гостей мероприятия на этот счет.

Дмитрий Подольский, тренер женской сборной России по алтимату, завоевавшей золото чемпионата мира на песке, заявил, что перед ними не стоит задачи вытеснить какой-либо устоявшийся вид спорта. Однако если о таком говорить, то критике. по его мнению, может быть подвержен керлинг.

«Мы как спортсмены понимаем, что все пытаются прогрессировать в своем виде спорта, а так болельщики решают сами, куда им идти смотреть и на что отдавать своих людей, таким образом произойдет вытеснение», — рассказал тренер.

При этом его коллега, мастер спорта по самбо Григорий Задыкян, уверен, что вытеснить единоборства из истории не получится никогда. При этом недавно стало известно о том, что самокатный спорт может попасть в программу Олимпийских игр.

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Все новости / Спорт / Тренер сборной РФ по алтимату рассказал, могут ли новые виды спорта вытеснить старые
спорт самбо фрисби
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