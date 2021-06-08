Трое мужчин избили подростка в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июня. В больницу Северной столицы обратился подросток с закрытым переломом костей носа. Компания взрослых мужчин напала на пострадавшего на улице.

Инцидент произошел на улице Ткачей, сообщает источник ФАН. Мать пострадавшего заявила, что между ее сыном и тремя неизвестными завязался словесный конфликт, в результате которого один из мужчин ударил юношу. После этого мужчины избили его.

По предварительной информации, один из нападавших живет в соседней парадной. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее двое мужчин избили и ограбили компанию друзей в Петербурге. Злоумышленников удалось задержать.