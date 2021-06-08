Прокуратура проверит лагерь «Мечта» после информации о насилии над детьми

Санкт-Петербург, 8 июня. Прокуратура проверит информацию о противоправных действиях в отношении детей, отдыхающих в детском лагере «Мечта» в Ленобласти.

При проверке специалисты дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего, а также действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Ряд СМИ опубликовали информацию, что родители детей, отдыхающих в лагере, забили тревогу из-за отсутствия вожатых и воспитателей. Кроме того, в соцсетях появились сообщения, что в учреждении было сексуальное насилие.

Также журналисты со ссылкой на родителей написали, что в лагере проводятся «странные игры». Один из отдыхающих пробежался по территории голым. Прокуратура заинтересовалась произошедшим, проводятся необходимые мероприятия.