Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 8 июня. В Неве у стен Петропавловской крепости обнаружили труп 19-летнего молодого человека. Как гражданин упал в воду, пока неизвестно.

При первичном осмотре на теле не было обнаружено следов насильственной смерти. По предварительным данным, петербуржец утонул.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Тело молодого человека отправили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Волгоградской области на глазах брата утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла в поселке Эльтон.