Смольный направит более 800 млн рублей на организацию культурных мероприятий

Санкт-Петербург, 8 июня. Правительство Санкт-Петербурга огласило результаты конкурса на предоставление субсидий на мероприятия социально ориентированных НКО.

Согласно данным Комитета по культуре, всего получили поддержку от Смольного 132 заявки. Это почти на 30% больше, чем в 2020 году. В целом комиссия оценила 288 поступивших заявок.

Совокупный размер поддержки организации культурных мероприятий в Северной столице составит 806 миллионов рублей, сообщили в комитете.

Особое внимание жюри обратили на благотворительные и инклюзивные программы, направленные на развитие потенциала горожан с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнули в Смольном.

В Петербурге 25 июня состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Однако посетить мероприятие в этом году смогут только ученики. Об итогах другого важного для города мероприятия, ПМЭФ-2021, читателям рассказало издание INFOX.