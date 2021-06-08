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08 июня 12:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:19
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:19
Армия
Лукашенко объяснил необходимость перевооружить военных Белоруссии
12:18
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении Mercedes с такси в Сочи
12:18
Происшествия
Суд не стал допрашивать хозяина квартиры, в которую незаконно проникла Соболь
12:17
Общество
Как Том Сойер: самарцы перекрасят забор ГРЭС на Волжском проспекте в «рыбную бирюзу»
12:14
Общество
Технику с нацистской символикой увидели на съемках новой части «Индианы Джонса»
12:14
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
Общество
Эфир: Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев рассказывает о проблемах благотворителей
12:01
Украина
Некоторые продукты на Украине стоят дороже, чем во всем мире
12:00
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
Все новости

Смольный направит более 800 млн рублей на организацию культурных мероприятий

Экономика
Смольный направит более 800 млн рублей на организацию культурных мероприятий
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 июня. Правительство Санкт-Петербурга огласило результаты конкурса на предоставление субсидий на мероприятия социально ориентированных НКО.

Согласно данным Комитета по культуре, всего получили поддержку от Смольного 132 заявки. Это почти на 30% больше, чем в 2020 году. В целом комиссия оценила 288 поступивших заявок.

Совокупный размер поддержки организации культурных мероприятий в Северной столице составит 806 миллионов рублей, сообщили в комитете.

Особое внимание жюри обратили на благотворительные и инклюзивные программы, направленные на развитие потенциала горожан с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнули в Смольном.

В Петербурге 25 июня состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Однако посетить мероприятие в этом году смогут только ученики. Об итогах другого важного для города мероприятия, ПМЭФ-2021, читателям рассказало издание INFOX.

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Все новости / Экономика / Смольный направит более 800 млн рублей на организацию культурных мероприятий
смольный финансирование культурные мероприятия
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