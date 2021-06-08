Нелегальный мигрант изнасиловал молодую петербурженку в такси

Санкт-Петербург, 8 июня. Таксист изнасиловал 28-летнюю девушку в Невском районе города, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Пострадавшая позвонила в полицию и заявила о случившемся. В тот же день в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 21-летний гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации. Его поместили в спецприемник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Минтранс хочет запретить лицам, имеющим непогашенную судимость, работать в пассажирских перевозках. Предполагается, что на рассмотрение в Госдуму законопроект поступит в сентябре, сообщала Deita.