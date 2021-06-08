Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 10:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:48
Экономика
Биткоин потерял за сутки 10% стоимости
10:48
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:47
Происшествия
Друзья случайно убитого юноши под Новосибирском стали фигурантами уголовного дела
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
Все новости
08 июня 10:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:48
Экономика
Биткоин потерял за сутки 10% стоимости
10:48
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:47
Происшествия
Друзья случайно убитого юноши под Новосибирском стали фигурантами уголовного дела
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
Все новости

В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды

Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 июня. Конфликт с применением оружия случился в Невском районе Петербурга. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. В результате ранение получил один человек.

Прибывшие на место полицейские установили, что конфликт между двумя группами молодых людей случился из-за того, что неизвестный из одной компании бросил петарду в другую, произошла словесная перепалка, часть мужчин убежало. Один из дебоширов побежал за ними и стал стрелять. Гражданин ранил петербуржца, в данный момент он находится в травмпункте, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

После ЧП сотрудники полиции доставили в отделение шесть человек. Все они — граждане РФ. С места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет, магазин и три патрона.

Потерпевшему поставили диагноз — ножевое непроникающее ранение грудной клетки справа, ушибленная рана лонной области. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчина отказался от госпитализации.

По факту драки футбольных фанатов на стадионе «Энергия» в городе Артеме возбуждено уголовное дело. В потасовке получили травмы трое мужчин, им понадобилась медицинская помощь, сообщало Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
стрельба драка петарда
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 115812 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 78606 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 65862 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 35414 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 27116 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru