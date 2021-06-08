В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды

Санкт-Петербург, 8 июня. Конфликт с применением оружия случился в Невском районе Петербурга. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. В результате ранение получил один человек.

Прибывшие на место полицейские установили, что конфликт между двумя группами молодых людей случился из-за того, что неизвестный из одной компании бросил петарду в другую, произошла словесная перепалка, часть мужчин убежало. Один из дебоширов побежал за ними и стал стрелять. Гражданин ранил петербуржца, в данный момент он находится в травмпункте, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

После ЧП сотрудники полиции доставили в отделение шесть человек. Все они — граждане РФ. С места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет, магазин и три патрона.

Потерпевшему поставили диагноз — ножевое непроникающее ранение грудной клетки справа, ушибленная рана лонной области. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчина отказался от госпитализации.

По факту драки футбольных фанатов на стадионе «Энергия» в городе Артеме возбуждено уголовное дело. В потасовке получили травмы трое мужчин, им понадобилась медицинская помощь, сообщало Deita.